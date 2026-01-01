African

75 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Mains oldies

Mains oldies

28K views

Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

353 views

piano piano

piano piano

3.7K views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

5.1K views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

29K views

dera party

dera party

315 views

Piano SA

Piano SA

1.2K views

Amapiano

Amapiano

1.3K views

Latest 2025

Latest 2025

32K views

Naija

Naija

10K views

Stephen 003

Stephen 003

1.8K views

Throwback signature

Throwback signature

319 views

Barça African Connect

Barça African Connect

166 views

Vibe songs

Vibe songs

521 views

hustle vibe

hustle vibe

262K views

Koffi olamide

Koffi olamide

27K views

Nigerian

Nigerian

1.9K views

old pure reggae

old pure reggae

22K views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

365 views

High Life Music

High Life Music

1K views

Amapiano

Amapiano

286 views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

865 views

Vibes

Vibes

770 views

Diamond latest

Diamond latest

455 views

my music p

my music p

81K views

Party

Party

141 views

old school music

old school music

11K views

9ja Old school

9ja Old school

8.6K views

Alice Vibe

Alice Vibe

12K views

rough amapiano

rough amapiano

4.9K views

Soft Naija

Soft Naija

1.9K views

amapiano songs

amapiano songs

219 views

Enjoy

Enjoy

1.8K views

piano chill

piano chill

2.8K views

Afro beats

Afro beats

213K views

International

International

186 views

party

party

1.6K views

fresh naija

fresh naija

1K views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

7.5K views

nostalgic african music

nostalgic african music

4.7K views

Amapiano

Amapiano

257 views

90s Muzik

90s Muzik

508 views

For the Love of music

For the Love of music

165 views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Mood

Mood

161 views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

5.6K views

House

House

6.7K views

Feel Good

Feel Good

556 views

December playlist

December playlist

1.6K views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

2.1K views