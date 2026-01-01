Arabic

122 playlist(s)

Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Tarab

Tarab
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Gamed

Gamed
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Aywa Araby

Aywa Araby
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
'10s Iraqi

'10s Iraqi
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
Forever

Forever

384 views

Dificile mix

Dificile mix

113 views

خليجي رايق

خليجي رايق

12K views

90s

90s

5.4K views

حلو

حلو

42K views

كملنا بلخير

كملنا بلخير

4.2K views

راب

راب

177 views

Warm Up Pop

Warm Up Pop

137K views

راي نوستالجي

راي نوستالجي

18K views

romantic list

romantic list

63K views

اغاني

اغاني

49K views

جديد رحلات

جديد رحلات

3.7K views

اغاني هابطة🕺

اغاني هابطة🕺

133K views

Love

Love

147K views

جميل ورايق

جميل ورايق

674 views

مهرجانات

مهرجانات

47K views

عراقي

عراقي

1.2M views

كوكتيل حلو

كوكتيل حلو

548K views

تسعينات

تسعينات

7.5K views

video

video

647 views

90s

90s

907 views

Drill DZ

Drill DZ

793 views

رومنسي

رومنسي

748 views

عرااكي

عرااكي

905 views

Maghreb Playlist 2024

Maghreb Playlist 2024

1.9K views

كوكتيل

كوكتيل

166K views

حنان

حنان

598 views

خبز وحشيش وقمر

خبز وحشيش وقمر

16K views

خليجي 2023

خليجي 2023

12K views

دعاء

دعاء

52K views

علاوي

علاوي

9.3K views

الشوادفي

الشوادفي

54K views

تدعين تدهل

تدعين تدهل

818 views

Arabic راب

Arabic راب

302 views

تراب التراب

تراب التراب

939 views

اغاني

اغاني

51K views

فرح

فرح

888 views

Arabic

Arabic

202 views

المنبه مالي

المنبه مالي

23K views

Playlist 01

Playlist 01

43K views

تركية

تركية

1.7K views

Choice

Choice

49K views

حاتم

حاتم

4.9K views

اغاني مثقفين

اغاني مثقفين

2.7K views

برا مربي ريسبي

برا مربي ريسبي

5.8K views

collection

collection

1.1K views

مهرجانات

مهرجانات

92K views

arabe douce

arabe douce

2.4K views

عربي

عربي

87K views

Egyptian

Egyptian

1.8K views