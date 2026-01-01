R&B & soul

125 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
liberation/worship

liberation/worship

601 views

日本R&B

日本R&B

1K views

My jams

My jams

4.4K views

Duets

Duets

6.4K views

Aretha Franklin

Aretha Franklin

11K views

My slow jam

My slow jam

582 views

Slow jamz throwbackz

Slow jamz throwbackz

70K views

80's music

80's music

649 views

R&B

R&B

518 views

Soulful R&B

Soulful R&B

9.9K views

Oldies

Oldies

952 views

Christmas Love

Christmas Love

1.4K views

Me and You

Me and You

27K views

Grooving

Grooving

595 views

Middle

Middle

26K views

I love you mix

I love you mix

279 views

Blues de academia

Blues de academia

483 views

Soul

Soul

246 views

Funk and Groove

Funk and Groove

868 views

May 2026 Playlist

May 2026 Playlist

613 views

Good beets

Good beets

23K views

I like these

I like these

16K views

nostalgia

nostalgia

10K views

크리스마스 알앤비

크리스마스 알앤비

6.1K views

Hayward birthday party

Hayward birthday party

764 views

좋은노래

좋은노래

918 views

old school

old school

16K views

Best friend

Best friend

38K views

Party mix 80

Party mix 80

17K views

May walk in peace

May walk in peace

814 views

Soulful session

Soulful session

1.7K views

90s

90s

21K views

R&B

R&B

11K views

Hip hop songs

Hip hop songs

12K views

금주 음악

금주 음악

224 views

My jams 2020

My jams 2020

180K views

don't want much, can I call you when I'm lonely.

don't want much, can I call you when I'm lonely.

475 views

70s soul

70s soul

2.8K views

90s Groove

90s Groove

83K views

Taylor Made

Taylor Made

783 views

Sunday

Sunday

4.7K views

70's

70's

2.8K views

weekend

weekend

71K views

Litmas Christmas

Litmas Christmas

666 views

REDISCOVER The ’60s: Soul

REDISCOVER The ’60s: Soul

49K views

바이브R&B

바이브R&B

5.3K views

100% Soul

100% Soul

969 views

Temporary

Temporary

2K views

Chill vibes

Chill vibes

926 views

Soul

Soul

5K views