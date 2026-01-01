Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
2000s Cantopop

2000s Cantopop

871 views

嘻哈音樂

嘻哈音樂

20K views

粵語金曲

粵語金曲

11K views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

1K views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

26K views

HK Pop

HK Pop

110K views

Cantopop 2026

Cantopop 2026

72K views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

9.4K views

喜歡的歌

喜歡的歌

723 views

華語健身音樂

華語健身音樂

1.2K views

香港歌

香港歌

6.7K views

微搖滾音樂

微搖滾音樂

216 views

80s Chinese songs

80s Chinese songs

105K views

listen

listen

620 views

日常音樂

日常音樂

1.8K views

My A List

My A List

242 views

Mandarin Oldies

Mandarin Oldies

221K views

華語新歌

華語新歌

984 views

流行音乐榜

流行音乐榜

22K views

香港Disco

香港Disco

3.3K views

香港千禧年代金曲

香港千禧年代金曲

628 views

國語歌曲

國語歌曲

7.4K views

Playlist 2025

Playlist 2025

978 views

我的情歌年代

我的情歌年代

41K views

Mandarin Best Duet Songs

Mandarin Best Duet Songs

204 views

Hip Hop/RnB 中文歌

Hip Hop/RnB 中文歌

344 views

Queen

Queen

2.3K views

成长80年代劲歌金曲

成长80年代劲歌金曲

6.1K views

新粤语流行

新粤语流行

872 views

Background music

Background music

89K views

跨年熱門華語

跨年熱門華語

1K views

2025 Canton playlist

2025 Canton playlist

3.8K views

懷舊金曲

懷舊金曲

10K views

粵語流行曲精選（1）

粵語流行曲精選（1）

870 views

Game

Game

324 views

Chinese

Chinese

974 views

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

8.1K views

Drive

Drive

1K views

放輕鬆華語

放輕鬆華語

3.2K views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

386 views

R&B

R&B

391 views

經典金曲

經典金曲

21K views

Favorite- Cantonese

Favorite- Cantonese

997 views

Favourite HK 90s

Favourite HK 90s

473K views

80年代華語經典

80年代華語經典

9.4K views

canton pop 90s

canton pop 90s

1.1K views

老歌金曲

老歌金曲

926 views

中文舞曲

中文舞曲

20K views

香港精神

香港精神

1.1K views

Canto Pop New

Canto Pop New

226 views