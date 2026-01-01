Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Gospel

Gospel

4.1K views

Campfire song

Campfire song

152 views

팝

296 views

Slowly Gently

Slowly Gently

494 views

folklore felipe

folklore felipe

888 views

Tangos y milongas

Tangos y milongas

315 views

Escuchadas

Escuchadas

9.5K views

Soca music

Soca music

196 views

Tomorrow is a Long Time

Tomorrow is a Long Time

276 views

Love Songs

Love Songs

27K views

Car Playlist

Car Playlist

2.8K views

Dar’s Playlist

Dar’s Playlist

1K views

Cool songs

Cool songs

725 views

Cozy Stitching Playlist

Cozy Stitching Playlist

168 views

acoustic baby music

acoustic baby music

666 views

ชิวๆ 2023

ชิวๆ 2023

477 views

Americana

Americana

1.6K views

Traditional Irish Pub Songs

Traditional Irish Pub Songs

808K views

Sun in an Empty Room

Sun in an Empty Room

204 views

Boleros fiesta

Boleros fiesta

268 views

Folklore

Folklore

107 views

A Folk Country & Blues

A Folk Country & Blues

212K views

Calming

Calming

5.9K views

Рослабся

Рослабся

6.8K views

Soca 2023 playlist

Soca 2023 playlist

187K views

Cooking/Eating

Cooking/Eating

233 views

Travel - Gujarati- Rest of the day

Travel - Gujarati- Rest of the day

2.4K views

Movies

Movies

14K views

Tangos inmortales

Tangos inmortales

65K views

Chill

Chill

145 views

聞きたいわ

聞きたいわ

188 views

oldies and goodies!

oldies and goodies!

422K views

อะครูสติค/

อะครูสติค/

1.1K views

peace of mind

peace of mind

14K views

Finnes det en perfekt liste?

Finnes det en perfekt liste?

235 views

romanticas

romanticas

4.3K views

Morning pick me up

Morning pick me up

2.1K views

River Fly

River Fly

346 views

차트

차트

655 views

Bollywood

Bollywood

19K views

Folklore flash

Folklore flash

13K views

2023 Soca

2023 Soca

476K views

પ્રીત ગીત

પ્રીત ગીત

33K views

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

62K views

happy camper

happy camper

392 views

Off to the wilderness

Off to the wilderness

486 views

Boleros romanticos

Boleros romanticos

5.2K views

Прикольний блюз

Прикольний блюз

813 views

Acustico

Acustico

658 views

easy listening

easy listening

563 views