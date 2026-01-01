Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Músicas animadas pra Nicole trabalhar

Músicas animadas pra Nicole trabalhar

333 views

musica indie

musica indie

435 views

2026 J Sound City Español

2026 J Sound City Español

457 views

Slightly psychodelic indie pop

Slightly psychodelic indie pop

412 views

M7 Still Sleepy Stretching Music

M7 Still Sleepy Stretching Music

231 views

optimistic

optimistic

1K views

Recent Jams

Recent Jams

293 views

2025 Alt Rock

2025 Alt Rock

1.4K views

‘10s Nostalgia

‘10s Nostalgia

165K views

Spring ‘26

Spring ‘26

247 views

My playlist indo GUEH

My playlist indo GUEH

761 views

Good Vibe

Good Vibe

712 views

Mi maestro ideal

Mi maestro ideal

142 views

Sommer2026

Sommer2026

234 views

spring snow

spring snow

153 views

Wedding

Wedding

146 views

besto playlisto

besto playlisto

557 views

efootball 2027 soundtrack (prediction)

efootball 2027 soundtrack (prediction)

100K views

My high school bands

My high school bands

32K views

Mellow 2026

Mellow 2026

546 views

romance

romance

264 views

Work music

Work music

30K views

Relax 21

Relax 21

290 views

October 2025

October 2025

160 views

Awesome Brit Pop

Awesome Brit Pop

28K views

Favorite Songs #103

Favorite Songs #103

700 views

Too Big To Fail

Too Big To Fail

222 views

Alternative

Alternative

422 views

favoritos

favoritos

2.1K views

alternative power

alternative power

621 views

my favorite indie ♡

my favorite indie ♡

1.1K views

Feel good summer

Feel good summer

6.8K views

Winter 2026

Winter 2026

581 views

Trinkets Soundtrack (Netflix)

Trinkets Soundtrack (Netflix)

7.3K views

Spring 2026

Spring 2026

671 views

A Strong Independent Playlist That Don't Need No Man

A Strong Independent Playlist That Don't Need No Man

5.1K views

Fresh Boleros

Fresh Boleros

2.3K views

emo music

emo music

37K views

Jamel rockt den Förster 2024

Jamel rockt den Förster 2024

942 views

Vibes

Vibes

778 views

enamorado playlist

enamorado playlist

1.1K views

My 2026 Spring

My 2026 Spring

289 views

flow state

flow state

275 views

Eita brasileira

Eita brasileira

188 views

Spring 2026

Spring 2026

315 views

My Alternative

My Alternative

5.1K views

Morning Coffee Chill

Morning Coffee Chill

2.4K views

Summer 2025

Summer 2025

1.2K views

indie 2000

indie 2000

26K views

March 2026

March 2026

209 views