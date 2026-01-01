Metal

88 playlist(s)

Metal Hotlist

Metal Hotlist
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Metal Hits

Metal Hits
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
New Metal

New Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Japan Metal

Japan Metal
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
Rage

Rage

22K views

Rock

Rock

3.2K views

Guitar Rock

Guitar Rock

9.4K views

hair metal and 80/90s

hair metal and 80/90s

2.8K views

Heavy Metal Kingdom

Heavy Metal Kingdom

25K views

30 greatest black metal bands

30 greatest black metal bands

238K views

the best of thrash metal

the best of thrash metal

24K views

Death Melódico

Death Melódico

33K views

Свалка гитарных рифов

Свалка гитарных рифов

2.3K views

Rocky Horror

Rocky Horror

644 views

Driving Songs - Heavy and Synthy

Driving Songs - Heavy and Synthy

269 views

powermetal

powermetal

1.4K views

best the best

best the best

5.7K views

soundtrack of my soul

soundtrack of my soul

798 views

Metalik sesler

Metalik sesler

380 views

Metal - Modern / Core / Hard / Djent

Metal - Modern / Core / Hard / Djent

108K views

Metal

Metal

248 views

metale

metale

3.7K views

suffer in silence

suffer in silence

9.6K views

Riffs

Riffs

268 views

Rock

Rock

969 views

Heavy/Alt

Heavy/Alt

2.2K views

Songs from the Heart

Songs from the Heart

1.3K views

love, death & summer 2: dying young just to grow old

love, death & summer 2: dying young just to grow old

380 views

My thrash

My thrash

12K views

Power Metal

Power Metal

1.3K views

Black Metal for Any Day

Black Metal for Any Day

2.3M views

deathcore

deathcore

364 views

Some workout music for you.

Some workout music for you.

13K views

90s Industrial

90s Industrial

326 views

Spring 2026

Spring 2026

436 views

Huge Metal Mix

Huge Metal Mix

7.8K views

Medieval Metal

Medieval Metal

1.6K views

Metal: Death Metal

Metal: Death Metal

7.6K views

Oldschool

Oldschool

40K views

старый рок

старый рок

39K views

musikk

musikk

462 views

Metal

Metal

644 views

Treenit

Treenit

716 views

black metal

black metal

17K views

Rock

Rock

7K views

80's & 90's music

80's & 90's music

2.9K views

Another June Rolls Around

Another June Rolls Around

251 views

rock legendary

rock legendary

780 views

Metal

Metal

435 views

sweating bullets

sweating bullets

708 views

Thrash Metal Essentials

Thrash Metal Essentials

29K views

heavy metal

heavy metal

38K views

20 all time

20 all time

5.5K views

Rock2000

Rock2000

34K views