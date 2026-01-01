Metal
88 playlist(s)
Rage
22K views
Rock
3.2K views
Guitar Rock
9.4K views
hair metal and 80/90s
2.8K views
Heavy Metal Kingdom
25K views
30 greatest black metal bands
238K views
the best of thrash metal
24K views
Death Melódico
33K views
Свалка гитарных рифов
2.3K views
Rocky Horror
644 views
Driving Songs - Heavy and Synthy
269 views
powermetal
1.4K views
best the best
5.7K views
soundtrack of my soul
798 views
Metalik sesler
380 views
Metal - Modern / Core / Hard / Djent
108K views
Metal
248 views
metale
3.7K views
suffer in silence
9.6K views
Riffs
268 views
Rock
969 views
Heavy/Alt
2.2K views
Songs from the Heart
1.3K views
My thrash
12K views
Power Metal
1.3K views
Black Metal for Any Day
2.3M views
deathcore
364 views
Some workout music for you.
13K views
90s Industrial
326 views
Spring 2026
436 views
Huge Metal Mix
7.8K views
Medieval Metal
1.6K views
Metal: Death Metal
7.6K views
Oldschool
40K views
старый рок
39K views
musikk
462 views
Metal
644 views
Treenit
716 views
black metal
17K views
Rock
7K views
80's & 90's music
2.9K views
Another June Rolls Around
251 views
rock legendary
780 views
Metal
435 views
sweating bullets
708 views
Thrash Metal Essentials
29K views
heavy metal
38K views
20 all time
5.5K views
Rock2000
34K views